(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2020 Zaia: “In montagna devono essere aiutati tutti” “Dobbiamo fare una battaglia per mantenere aperto ciò che si può tenere aperto. Ci è stato una garanzia che se si decidesse di chiudere daranno i ristori. Ma la montagna ha un ventaglio di professionalità, pensate ai maestri di sci, accompagnatori, guide alpine. C’è un’economia difficile da intercettare, di gente per bene che cerca di sbarcare il lunario e non pesa sulle casse dello Stato. Devono essere aiutati tutti”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia durante la conferenza stampa sulla nuova ordinanza a contrasto dell’epidemia di Covid-19. / Facebook Luca Zaia Durata: 01_32 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev