(Agenzia Vista) Venezia, 16 febbraio 2021 Zaia: “Parlato con Arcuri. Se confermati 27 mln vaccini non ci si può girare dall’altra parte” “Sui vaccini vi dico già che novità non ce ne sono. Ieri ho parlato con il dottor Arcuri - ieri sono uscito di qui e mi ha cercato. Ne ho parlato, ho dato informazione di questo fatto che abbiamo chiesto ad Aifa il 3, ma Aifa ci ha dirottato su Arcuri. Ne ho parlato con il Commissario e si è già sentito ieri sera con il dottor Flor. Il dottor Flor ha richiesto il numero dei lotti dei vaccini perché è evidente - questo penso sia corretto riconoscerlo - che qualora ci fosse confermata tutta la fornitura per 27 milioni di dosi, divise in due blocchi (12 milioni e 15 milioni) rispetto a due intermediari diversi, differenti, distinti una Regione, un Paese non può girarsi dall'altra parte”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al punto stampa quotidiano sulla situazione Covid-19, trasmesso in diretta su Facebook / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev