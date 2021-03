Spazio, Marte a 360 gradi visto dal rover Perseverance della Nasa

Houston, 2 mar. (askanews) - Questo è un panorama di Marte a 360 gradi e in alta definizione; è stato ripreso dalle 2 videocamere del sistema Mastcam-Z, che si trovano a bordo del rover Perseverance della missione Nasa Mars 2020, sbarcato sul pianeta rosso il 18 gennaio 2021, nel cratere Jezero, un antico lago ormai prosciugato.L'immagine panoramica in HD è frutto della composizione di 142 singole immagini scattate nel Sol 3, il terzo giorno marziano della missione.Il Mastcam-Z è un sistema a doppia fotocamera dotato di una funzione di zoom, che consente alle telecamere di ingrandire, mettere a fuoco e acquisire video ad alta definizione, nonché immagini panoramiche a colori e in 3D della superficie marziana. Con questa capacità, il rover può fornire un esame dettagliato di oggetti vicini e distanti.Le telecamere aiuteranno gli scienziati a valutare la storia geologica e le condizioni atmosferiche del cratere Jezero e aiuteranno a identificare rocce e sedimenti degni di approfondimenti da parte degli altri strumenti del rover. Le telecamere aiuteranno anche il team della missione a determinare quali rocce il rover dovrebbe campionare e raccogliere per poi spedirle sulla Terra cone le future missioni del programma Mars sample return al quale collabora anche l'Italia attraverso l'Asi e l'industria aerospaziale nazionale.