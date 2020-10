Vesta, la squadra di calcio high-tech tra sport e tecnologia

Roma, 13 ott. (askanews) - "Vesta" è il nome della squadra che rivoluzionerà il sistema calcio. Attualmente iscritta alla terza categoria, il team in meno di quattro anni punta alle leghe professionistiche. Dietro al progetto i giovanissimi imprenditori di Starting Finance Deal, principale brand di consulenza finanziaria per startup animato da un team under 30, insieme alla mente visionaria di Gian Luca Comandini, divulgatore tecnologico e massimo esperto in fatto di blockchain e criptovalute.Sport e tecnologia sono la stessa parola nel Vesta Calcio e lo conferma la partnership con MySoccerPlayer, l'azienda artefice di una telecamera di avanzata generazione che sarà installata sul campo a 180° e riprenderà tutta la dinamica della squadra - preparazione atletica, esercizi e partite - così da consentire uno streaming panoramico, h24 e in HD dell'intera vita del Vesta.Un sistema high-tech per approfondire analisi tattiche, revisionare i cicli di allenamento ed esplorare insieme alla squadra, in un clima realmente comunitario, tutte le frontiere di miglioramento. Allo stesso scopo saranno poi di regolare utilizzo i dispositivi indossabili per il monitoraggio atletico e i sistemi d'intelligenza artificiale, promossi e presi in carico da uno staff integralmente under 25.Riccardo Carnevale, presidente Vesta Calcio: "Il Vesta è una ventata di innovazione, rappresenta un gruppo di imprenditori millennials che ha deciso di fondare una squadra di calcio e portare tutte le innovazioni al suo interno: block chain, realtà virtuale aumentata, intelligenza artificiale, Iot, smart device".