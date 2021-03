Milano, 8 mar. (askanews) - "La cosa è stata un pochino più impegnativa di quello che mi aspettavo, comunque è un intervento, per fortuna lo spavento è passato, quando si va a toccare la gola e la trachea bisogna stare attenti, il medico mi ha prescritto di stare 15 giorni lontano da te". Così Fabio Fazio in collegamento da casa dopo un intervento ha scherzato con Luciana Littizzetto, in studio, a Che tempo che fa su Rai3.La puntata è visibile su https://www.raiplay.it/