Cinecittà World di Roma cresce e lancia due nuovi parchi

Roma, 5 mar. (askanews) - Cinecittà World di Roma cresce, si espande e accompagna i visitatori alla scoperta di nuovi mondi dove prendono vita esperienze immersive e nuove forme di intrattenimento.Negli ultimi tre anni Cinecittà World ha riprogettato il suo universo: oggi conta più di 40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 spettacoli live al giorno. Una crescita in Italia (+350% in 3 anni) che ha consentito con 400mila presenze, di diventare il primo parco di Roma per numero di visitatori.Dal 2020 si apre una nuova fase: il Piano di Sviluppo del Resort. In 3 anni Cinecittà World aprirà 2 nuovi parchi, 2 mondi (world) per arricchire l'offerta rivolta a un pubblico sempre più esigente, che ricerca esperienze da protagonista nel tempo libero e nel divertimento.Già da questa stagione aprirà Aqua World, il futuro Parco Acquatico di Cinecittà World. Accanto alla Cinepiscina, unica piscina cinematografica al mondo, a giugno verrà inaugurato il fiume lento Paradiso: un lungo e rilassante corso d'acqua cristallina dove fare il bagno e lasciarsi cullare a bordo di comodi gommoncini, trasportati dalla corrente ed immersi nella natura.Natura e scenari della Thailandia nell'adiacente Phuket Beach, spiaggia di sabbia finissima, con pagoda per massaggi Thai e la possibilità di trascorrere giornate di vacanza e relax immersi nei colori, nella vegetazione e nelle tipicità thailandesi.Tra le altre novità un nuovo layout con 4 attrazioni riposizionate: le Tazze e Saltarello nell'Area Roma, mentre Torre di Controllo e Bici Volanti si spostano a Spaceland. Si rinnova e si allarga l'Horror House, con 3 nuove sale, tra cui Saw e Hannibal Lecter.Accanto a tutte novità 2020 il visitatore potrà godersi Volarium, primo e unico Cinema Volante esistente in Italia, premiato come miglior Attrazione dell'anno agli Oscar dei Parchi Divertimento, i Parksmania Awards."Dopo il rilancio di questi 3 anni", annuncia Stefano Cigarini, AD di Cinecittà World, "il Parco è pronto per affrontre il futuro. Le due nuove aperture incrementeranno l'offerta turistica internazionale di Roma. Crescono i mondi di Cinecittà World: quello del cinema Cine World, quello acquatico Aqua World ed un terzo "World", che sveleremo a breve, e che riporterà gli ospiti all'inizio della Storia!"Un Parco Eco, rispettoso dell'ambiente, grazie alla piantumazione di oltre 2.000 alberi in 3 anni, al sistema di riciclo interno delle acque, all'utilizzo di piatti e bicchieri organici (in polpa di cellulosa), all'eliminazione di cannucce e coperchi di plastica, a percorsi didattici sul riciclo per le scuole (Magicamente Plastica in collaborazione con Corepla) e all'Ecoticket ovvero biglietto che permette di entrare al parco pagando con bottiglie di plastica usate. Un Parco Pet friendly che per primo ha aperto le porte agli animali domestici e che renderà disponibile, in collaborazione con Polivet, un presidio veterinario di primo soccorso per cani e gatti.Confermati i punti forti del Parco attuale come Altair, la montagna russa con 10 inversioni, il coaster indoor Inferno, Aktium, la montagna russa acquatica, l'Immersive tunnel Jurassic War - La battaglia dei Dinosauri, la torre di caduta Indiana Adventure, la realtà virtuale di Assassin's Creed, il cinema interattivo in 6D In-Cubo, il mega playground per bambini Giocarena, celebrato nella trasmissione Eurogames di Canale 5.Infine Cinecittà World ospita Film, Fiction e Programmi Televisivi, dove il pubblico può assistere o partecipare da protagonista/attore, Anteprime Cinematografiche con i miglior film della stagione, un ricco calendario con oltre 60 Eventi.Nonostante l'aumento delle attrazioni il parco ha mantenuto gli stessi prezzi dal 2017: Ingresso 24, ridotto fino a 140cm 19, Abbonamento annuale 59, Pacchetto 2 gg parco + Hotel 49. Completano l'offerta i Pacchetti famiglia ed i biglietti pomeridiani e serali, a partire da 12 Euro. Il parco è collegato a Roma (Metro Eur Palasport) da un servizio giornaliero di bus navetta.