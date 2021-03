Crozza, il Generale Figliuolo è il nuovo commissario all'emergenza Covid

Un esilarante Maurizio Crozza - nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE - dà voce a un nuovo personaggio: il Generale Figliuolo. Il nuovo commissario all’emergenza Covid si presenta pieno zeppo di medaglie e intento a chiamare quotidianamente chiunque da Bonaccini alla Gelmini fino a Binotto per ben 712 volte in un giorno: “Sto aggiungendo due nuove mostrine per aver sentito quotidianamente la Gelmini e il Capo di Stato Maggiore della Vodafone che me l’ha data perché ho sfondato la soglia d’onore delle mille chiamate quotidiane verso tutti”.