Crozza / Piantedosi: “Migranti “carico residuale”? Ma ha visto come erano vestiti? sembravano un container...”

Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni di Matteo Piantedosi nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+. Il neo Ministro dell’Interno si giustifica sull’uso del termine “carico residuale” utilizzato per descrivere i migranti : “Ma ha visto com’erano vestiti? Ammassati, pieni di coperte…sembravano un container. Poi quando la Francia ci ha fatto notare che non erano un container… li abbiamo fatti scendere.”

