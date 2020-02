Da Carofiglio a RaiPlay, arriva la serie tv "Passeggeri Notturni"

Roma, 24 feb. (askanews) - Dieci episodi che esplorano il tema della giustizia nelle sue molteplici sfaccettature, legati tra loro da un unico personaggio, Enrico, interpretato da Claudio Gioè. Dal 25 febbraio in esclusiva su RaiPlay la serie "Passeggeri Notturni" diretta da Riccardo Grandi, tratta dai racconti di Gianrico Carofiglio contenuti nella raccolta omonima e in "Non Esiste Saggezza". L'autore ha anche partecipato in prima persona al progetto come supervisore editoriale.Dieci puntate da tredici minuti e un film a capitoli da 90' circa in onda su Rai3 il 20 marzo in prima serata.Gioè è Enrico, conduttore radiofonico di una trasmissione serale in cui gli ascoltatori raccontano le proprie vicende personali. Come se i racconti fossero i brani di un LP, introduce ogni episodio dal suo studio di registrazione ed è colui che vivendo la storia principale conduce il telespettatore nelle storie degli altri. La serie unisce il racconto psicologico e letterario a temi contemporanei in un intreccio noir attraverso l'incontro con Valeria (Nicole Grimaudo), una donna misteriosa che cambierà la vita del protagonista. Nel cast tra gli altri Gian Marco Tognazzi, Marta Gastini, Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Alessandro Tiberi e Paolo Sassanelli.(clip estratte dalla piattaforma www.raiplay.it)