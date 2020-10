Dolche presenta Exotic Diorama, inno LGBTQ+, per le donne, per la vita. Video

“Exotic Diorama” è un disco speciale che tratta importanti tematiche: da quella Lgbtq+ (di cui è sostenitrice) alla violenza sulle donne. Un album frutto di un intenso lavoro di ricerca che nasce dalla fusione di vari suoni creati da Dolche in studi e tempi distanti fra loro. Alla sua realizzazione hanno collaborato vincitori di numerosi Grammy Awards come l'Audio Engineer Al Schmitt (Capitol Studios - LA), Noah Georgeson per il mix (LA), Emily Lazar per il mastering (The Lodge – NY) e professionisti di calibro internazionale come il Producer Tobias Froberg (Svezia), l'Audio Engineer Jad Rahbani (Rahbani Studios – Beirut). La totalità delle composizioni e degli arrangiamenti è realizzata da Dolche. Dolche spicca per il suo sound eclettico e per il particolare look. Negli anni ha collaborato con importanti musicisti, produttori e artisti internazionali (tra i quali il sassofonista Maceo Parker, il chitarrista Marc Ribot, e il celebre dottore musicista statunitense Neal Barnard) e italiani (tra i quali Arisa e Paola Turci).