Fratelli di Crozza : De Luca: “Di Maio sciacallo mediatico.

Crozza/ De Luca, nel corso di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, difende con orgoglio l’onore campano contro lo sciacallaggio mediatico subito dalla Regione e in particolare se la prende con Di Maio: “Ma che uomo è uno che fa sciacallaggio mediatico contro la sua stessa terra? Ma infatti Di Maio non è un uomo è un babà muffito con la fronte, è un ombrello degli ambulanti senza stecche. Di Maio è la moneta falsa data al parcheggiatore abusivo che custodisce un’auto rubata”