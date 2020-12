Fratelli di Crozza: Forchielli indagato per evasione: “che poi i 3,9 mil.

Nel corso di Fratelli di Crozza sul Nove , Maurizio Crozza è l’esperto economista Alberto Forchielli indagato in questi giorni per presunta evasione fiscale: “Che poi 3,9 milioni per il giro d’affari che ho io potevo anche darglieli…vuol dire che al massimo non ho denunciato due cappuccini e i massaggi thai con l’happy ending nel cesto di Natale per la dirigenza. Ma questo è il provincialismo italiano. che te la mena… se hai le società in Lussemburgo invece che a Viterbo. Cioè nell’era della globalizzazione stai ancora lì a guardare il sole, il mare e il mandolino…”