Maurizio Crozza diventa il trionfatore delle elezioni regionali Luca Zaia e prontamente rivendica l’autonomia…da Salvini: “Ma io non c’ho niente contro Salvini, anzi lo voglio aiutare. Aiutiamo Salvini… ma a casa sua.” Il Governatore del Veneto continua:” Ce l’ho con la sua smania di stare sempre su Tic Toc per raccattare il Sud. Per me il massimo del Sud concepibile è il Polesine. Oltre il Po, per me, c’è l’Antartide.”