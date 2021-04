L'incredibile danza subacquea della ballerina Ariadna Hafez

Montegrotto Terme, 12 apr. (askanews) - Una danza morbida e sensuale, un tango travolgente, eseguito sott'acqua in apnea alla ballerina spagnola Ariadna Hafez Navarro. L'incredibile performance subacquea a 10 metri di profondità è stata realizzata a Montegrotto Terme in provincia di Padova nella famosa piscina Y40 ed è stata ripresa da Bastien Soleil, istruttore di apnea e coreografo, che ha insegnato alla danzatrice originaria delle isole Canarie la disciplina dell'apnea.La video performance si intitola "Tang'o" e unisce danza, musica, apnea e giochi di luce nell'acqua. Per realizzarla ci sono volute circa 600 immersioni in notturna della durata di circa un minuto e mezzo.