"Le ragazze del Pandora's Box", film sul mondo delle drag queen

Roma, 7 ago. (askanews) - Una commedia che celebra la libertà di essere chi si vuole grazie alla stravagante emancipazione delle draq queen, con una madre tradizionalista che deve fare i conti con un mondo totalmente estraneo a lei dopo aver perso un figlio troppo presto.Esce il 21 agosto sulle principali piattaforme video on demand "Le ragazze del Pandora s Box", diretto dal canadese Thom Fitzgerald, interpretato tra gli altri da Jacki Weaver (Silver Linings Playbook) e Lucy Liu (Charlie's Angels, Chicago), nei panni di due donne dal carattere diametralmente opposto che si troveranno a vivere un inaspettata avventura che cambierà le loro vite.Maybelline (Jacki Weaver), direttrice del coro di una chiesa in Texas, eredita inaspettatamente il Drag Queen Club appartenuto al figlio defunto. Sorprendendo il marito e gli amici, conservatori come lei, si trasferisce a San Francisco per salvare il locale dal fallimento. In questo ambiente tanto burrascoso quanto vivace, trova una nuova ragione di vita diventando mamma per gli artisti eccentrici che frequentano il club sino a quando una visita improvvisa non minaccerà di sconvolgere ancora una volta la sua esistenza. Nel cast Adrian Grenier, Mya Taylor e Jackie Beat.Il film sarà disponibile per quattro settimane sulle principali piattaforme VOD: SKY, TIMVISION, CHILI, GOOGLE PLAY, YOU TUBE, RAKUTEN, HUAWEI VIDEO e INFINITY.