"Parlano le donne", 4 storie di violenza, speranza e rinascita

Milano, 24 nov. (askanews) - Quattro storie di violenza, quattro racconti di sopravvivenza e rinascita. È "Parlano le donne", documentario in cui quattro vittime di violenza domestica raccontano a cuore aperto a quattro studenti e studentesse le proprie storie che andrà in onda mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, su Rai3 alle ore 13.00.È il racconto di quattro donne che hanno saputo reagire dopo i soprusi, fisici e psicologici, perpetrati all'interno delle quattro mura domestiche e che ora sono impegnate in prima linea per aiutare altre donne che stanno vivendo quelle stesse situazioni, anche attraverso la loro testimonianza di vita: Rosaria, 60 anni, di Napoli, consulente fiscale e madre di due figli; Grazia, 54 anni, di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, e Presidente dell'Associazione Manden; Zdenka, 49 anni, originaria dell'ex Jugoslavia e in Italia da 30 anni, madre di una bimba di 9 anni; Beatrice, 56 anni, abbandonata dalla madre a pochi giorni dalla nascita, fondatrice del Centro Antiviolenza di Spoleto. A incontrarle e a fare da portavoce alla storia di ognuna, individuata con Fondazione Pangea Onlus, uno studente o una studentessa, provenienti da tre istituti scolastici di diverse città d'Italia: il Liceo Ginnasio Statale Anco Marzio di Ostia - dove si è appena diplomato Paolo, che conoscerà Grazia, e dove studia Elisa, che dall'incontro con Zdenka racconterà anche la sua indiretta esperienza di violenza di genere -, il Liceo Statale Assunta Pieralli di Perugia - dove è studentessa Giulia, portavoce della storia di Beatrice - e il Liceo Statale Antonio Genovesi di Napoli - istituto del 17enne Dario, che approfondirà l'esperienza di Rosaria. L'incontro e il dialogo fra le donne e i ragazzi rappresentano un momento di scambio e di arricchimento per entrambe le parti: per le prime per aprirsi e raccontare le proprie storie, tra difficoltà, errori e riscatti, e per gli studenti per acquisire nuove competenze e per diventare loro stessi divulgatori nei loro contesti di riferimento, tasselli essenziali di un processo di sensibilizzazione dell intera società. "Parlano le donne" è una produzione Anele per Rai Documentari in collaborazione con Videa Next Station e con il supporto di Fondazione Pangea Onlus, realizzata da Anele con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Da un idea di Gloria Giorgianni e Flavia Barca, scritto da Roberto Orazi e Gloria Giorgianni con la collaborazione di Tore Sansonetti, produttore esecutivo Lorenzo Taboga, prodotto da Gloria Giorgianni, regia di Roberto Orazi.