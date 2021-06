"Paura di Me", nuovo singolo e video di Riccardo Foresi

Roma, 3 giu. (askanews) - "Paura di Me" è il nuovo singolo e video di Riccardo Foresi, con la collaborazione per testi, musica e produzione musicale di Angelo Funari per l'etichetta discografica SB Disco Italy, credit video CUK Studio.Una produzione tutta marchigiana che vede protagonista del video la ballerina, Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana al sesto mese di gravidanza. Una scelta non casuale per un video che racconta la vita: un dono prezioso che abbiamo il dovere di rendere speciale, assaporandone ogni momento, senza nasconderci dietro a inutili paure. Sbaglierò? Riuscirò a realizzare i miei progetti? Non importa, importante sarà avere la certezza di averci provato fino in fondo, con tutte le nostre forze. Questo è il messaggio di "Paura di Me", che con un testo semplice e un ritmo contemporaneo si rivolge a tutti.