Sanremo, i Coma_Cose raccontano il brano "Fiamme negli occhi"

Roma, 1 mar. (askanews) - "La canzone che portiamo a Sanremo si intitola Fiamme negli occhi, è nata in casa l anno scorso, stavamo scrivendo il disco e in primavera-estate ci è arrivata questa canzone e abbiamo pensato subito fosse perfetta per Sanremo". Così i Coma_Cose raccontano ad Askanews il brano che portano a Sanremo. "E una canzone che parla di noi, della nostra storia, degli alti e bassi che viviamo, però parla soprattutto di un fuoco, che è il fuoco della passione comune che abbiamo, che è la musica, che ci fa andare avanti in ogni momento"."Dopo il brano di Sanremo, il 16 aprile, uscirà "Nostalgia", che è il nostro secondo disco, un disco particolare: è un viaggio breve ma intenso, come diciamo noi. E' un modo per raccontarci, noi siamo sempre stati attenti a ciò che è il concept album, quindi anche questo lo è. Abbiamo cercato di raccontare in poche canzoni ma molto intense quella che è la nostra storia adesso, le nostre riflessioni sul passato, perché siamo arrivati qua e cosa ci aspettiamo, forse, da quello che ci sta succedendo".