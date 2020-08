Vite da Copertina, Rosanna Cancellieri: "Che star Sandro Pertini. Mi diceva..."

Di Giordano Brega

Le novità della nuova edizione di Vite da Copertina in onda su TV8 dal 31 agosto? “Il racconto e il linguaggio". spiega Rosanna Cancellieri ai microfoni di Affaritaliani.it. "Il racconto di quelle che sono le storie e le vite dei personaggi, raccontati nel vero senso della parola: le loro chiavi d’oro del successo, i momenti privati più significativi. Non nel segno del gossip, ma di una vera e propria storia che cercherà di dare il vero ritratto di questi protagonisti”.

Cosa porterà Rosanna Cancellieri al programma di TV8?

“Io spero di portare quello che Angelo Guglielmi mi ha insegnato a fare tanti-tanti anni fa: il linguaggio". Ossia... “Un linguaggio in cui si mescola alto e basso, serio e faceto, informazione e alleggerimento. Questo grande maestro della televisione che è stato Angelo Guglielmi, mi ha sempre invitato a ricercare il linguaggio. Perchè è questo che fa la televisione"

Se Rosanna Cancellieri dovesse raccontare ai lettori di Affaritaliani.it due momenti della sua ‘vita da copertina’, quali le verrebbero in mente istintivamente?

"Il momento in cui sono diventata professionista, ho dato finalmente quell’esame inseguito dopo tanti anni di gavetta e sacrifici. Mi sembrava veramente di volare, mi ricordo che finito l’esame ho fatto un lunghissimo tratto di strada a piedi perchè ero veramente felice. Avevo raggiunto il mio sogno, l’avevo conquistato. Quello è davvero un momento indimenticabile...”

Il secondo momento...

“Tanti altri. Gli incontri con personaggi di grandissimo spessore. Uno dei più emozionanti è stato con Vittorio Gassman. Per il suo 80° compleanno, eravamo a Genova, lui recitava Moby Dick. Uno spettacolo straordinario. Siamo andati a cena insieme al gruppo degli attori. Ero talmente emozionata che non ho mangiato niente. Era veramente un uomo straordinario, grande attore. E poi di una sensibilità, di una tenerezza veramente incantevole”

Quale tra le star che hai conosciuto nella vita ti ha impressionato e perchè?

"Come detto Vittorio Gassman, ma poi tanti altri. Per esempio, non è una star, ma per me lo è... Sandro Pertini. Io ero una ragazzetta, lavoravo come giornalista alla televisione di Paese Sera e c’era questo presidente straordinario che faceva impazzire le sue guardie del corpo perchè pigliava e andava a prendersi il caffè scendendo di corsa dalla macchina andando al Cafè Greco. E aveva anche una buona simpatia per me, tanto che quando le guardie del corpo ci allontavano lui mi diceva ‘piccolè viè qua, viè qua dimmi dimmi, che mi vuoi dire...’

E poi...

"Artisti come Manzù, che mi ha insegnato a guardare i colori illustrandomi le sue opere. Personaggi del mondo dello spettacolo come Gabriele Lavia. O Anna Proclamer che mi disse ‘Ah Rosà, per fare il mestiere di attrice ce vò una forza da camionista’. Un altro personaggio indimenticabile è stato Rudol'f Nureev. L’ho visto provare quando è venuto a Roma ed era una specie di pantera. Un’emozione fortissima”

La star che avresti voluto conoscere?

“Facciamo l’intervista impossibile? Robespierre. Un grande rivoluzionario, pensate che meraviglia una mia intervista con lui e con Saint-Just: due grandi rivoluzionari. Perchè abbiamo bisogno di rivoluzioni...”

Eri stata accostata al Gf Vip nei mesi passati, ma ti troveremo in conduzione su Tv8. In futuro escludi di tornare a partecipare a un altro reality dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi?

"Mai dire mai. Io francamente penso che la mia esperienza con i reality difficilmente verrà replicata. Però mai dire mai, perchè l’avevo detto pure dell’Isola dei Famosi. Adesso sono felice di essere dove sto, perchè questo è veramente nelle mie corde: un bel rotocalco rosa, di informazione e costume. Qui mi sento veramente a casa”

ROSANNA CANCELLIERI AL TIMONE DI VITE DA COPERTINA SU TV8

Sarà Rosanna Cancellieri, giornalista e conduttrice, volto molto amato dal grande pubblico televisivo, la nuova padrona di casa di Vite da Copertina, prodotto da 3Zero2, il rotocalco dedicato ai personaggi dello spettacolo e del jet set, al via, su TV8, dal31 agosto, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.30.

La nuova stagione di Vite da Copertina riprende le caratteristiche principali che hanno contribuito al successo della trasmissione, proponendo sia puntate monografichesia puntatein forma di classifica. La vita del vip viene trattata come fosse un caso di cronaca, utilizzando un linguaggio fintamente poliziesco e anche meccanismi da indagine televisiva. Le testimonianze in ombra e di spalle o oggetti legati a momenti della vita del vip, presentati dentro buste di plastica come in un processo, le cosiddette “prove”, diventanocosì un divertente espediente utile adispiegare le trame del racconto.

La vita di un vip viene raccontata anche in rapporto a un determinato momento storico oppure in parallelo a quella di un altro personaggio famoso, con cui condivide la carriera o un percorso professionale o umano.

Non mancano le biografie, che evidenziano i momenti più o meno felici dei personaggi famosi posti sotto la lente di ingrandimento, i dieci momenti fondamentali, che scandiscano le tappe di una storia o della vita di una star, gli errori delle celebrità, dai matrimoni sbagliati agli insuccessi professionali, le biografie delle grandi famiglie, o dei “clan”, un racconto ampliato a figli, nipoti ed eredi.

A impreziosire il racconto anche i “pop-up”, microschede video che offrono fulminei approfondimenti su alcuni elementi citati nel corso della puntata. Curiosità, che rispondono alla domanda “Lo sapevate che?’”, dal diverso contenuto: possono essere brevi ricette, rassegne flash di abiti firmati, schede su città o regioni geografiche, pettegolezzi o notizie di carattere artistico.