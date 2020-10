Alex Zanardi fa 54 anni, pioggia di auguri social: forza campione

Roma, 23 ott. (askanews) - Compleanno per Alex Zanardi che compie 54 anni mentre è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano dopo il gravissimo incidente con la sua handbike dello scorso 19 giugno, quando si è schiantato contro un tir lungo una strada provinciale vicino a Siena. Fan e amici, mondo dello sport, si sono stretti intorno a lui e hanno tempestato i social di messaggi di auguri e incoraggiamento a non mollare."Un giorno speciale per un uomo speciale. Tutti noi facciamo il tifo per te: buon compleanno Alex", si legge nel tweet di Federciclismo, che ha postato una foto di Zanardi intento a gareggiare con un'espressione grintosa."Sei tutti i giorni nei nostri pensieri e non vediamo l'ora di riabbracciarti. Ci mancano i tuoi sorrisi, il tuo umorismo, la tua ironia. Non mollare, come hai sempre fatto. Noi siamo qui in attesa di festeggiare la piu bella delle tue vittorie #ForzaAlex" gli ha augurato Luca Pancalli, presidente del Cip, Comitato Italiano Paralimpico.Il profilo social del Coni lo ha ricordato con una sua stessa frase: "Credo che la curiosità sia l'unica cosa di cui abbiamo bisogno nella vita. Se sei curioso troverai la tua passione. E i risultati che avrai saranno il risultato di quanta passione metterai nella tua vita"....Da qualche settimana mancano bollettini medici sulle attuali condizioni del campione che prima di arrivare a Milano era stato ricoverato a Siena, poi a Villa Beretta nel lecchese.