Pattinaggio, le stelle del ghiaccio omaggiano Bergamo

Roma, 9 feb. (askanews) - Sarà Bergamo ad ospitare la 14ma edizione del Golden Skate Awards, il celebre gala internazionale di pattinaggio su ghiaccio. Domenica 14 febbraio sulla pista dell'ICE Lab i migliori pattinatori azzurri ed massimi interpreti internazionali del pattinaggio renderanno omaggio alla città simbolo della lotta al covid in una speciale edizione dal titolo "San Valentino On Ice".Uno spettacolo unico e coinvolgente tra musica, luci, volteggi e acrobazie che vedrà tra gli altri la presenza dello spagnolo due volte campione del mondo Javier Fernandez, della coppia tedesca medaglia d oro olimpica e mondiale Aljona Savchenko e Bruno Massot, tra gli azzurri promettono di incantare anche i nostri Matteo Rizzo, Daniel Grassl, e le coppie Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise.Un edizione dall alto valore simbolico che sarà un tributo alla resilienza dei bergamaschi, una spinta ad andare oltre il dolore e a tornare a vivere: lo show, che si terrà a porte chiuse, vedrà infatti la presenza di una speciale rappresentativa di medici e operatori sanitari vaccinati che sono stati in prima linea contro il virus nella città orobica e del sindaco Giorgio Gori.San Valentino On Ice sarà trasmesso domenica14 febbraio alle 18:15 sul canale Nove di Discovery, Le evoluzioni dei grandi campioni saranno introdotte e commentate da Carolina Kostner, regina del ghiaccio e azzurra più vincente nella storia del pattinaggio artistico, che affiancherà eccezionalmente alla conduzione il giornalista Guido Bagatta.