Astrazeneca, nuovi casi sospetti: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 14 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Vaccino Johnson&Johnson, Ema deciderà la prossima settimana - Aifa, il direttore Magrini auspica che presto venga sbloccato il vaccino Johnson & Johnson: “Non si deve dubitare del fatto che immunizzarsi dopo i 60 anni provochi solo ampi benefici per tutti” - Danimarca sospende definitivamente Astrazeneca, in Italia si prosegue come se niente fosse – Milano, 26enne in prognosi riservata: due settimane fa si era vaccinata con Astrazeneca – Militare deceduto dopo il vaccino, disposto il sequestro della salma - Palermo, muore signora di 75 anni, si era vaccinata martedì scorso con Astrazeneca: la famiglia presenta una denuncia - Messina, famiglia chiede chiarezza sulla morte di Augusta Turiaco, deceduta dopo la vaccinazione Astrazeneca – Il dottor Salvucci: “vaccini, attenzione al pericoloso effetto Ade per chi ha avuto il Covid” – Obbligo sanitari, Osservatorio Permanente sulla Legalità Costituzionale: “almeno quattro profili di illegittimità” - Verso innalzamento limiti elettrosmog in Italia, Alleanza Stop 5G inizia sciopero della fame, denuncia in aula l’attacco alla salute dei cittadini - L’urlo di Rossana, titolare di un locale a Chivasso, nonostante le continue multe: “non chiuderò mai” – Stati Ue trovano accordo sul passaporto vaccinale - L’Inghilterra riapre i pub nella massima libertà, in Italia ancora tutto chiuso per la disperazione dei titolari - Verso innalzamento limiti elettrosmog in Italia, Alleanza Stop 5G inizia sciopero della fame, denuncia in aula l’attacco alla salute dei cittadini