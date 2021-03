Atletica con la mascherina, la protesta di una mamma: il tg VERO GIORNALE

Gare di atletica con le mascherine, la protesta della mamma di un tredicenne – L’allarme del ministro Speranza: “la curva risale, le prossime settimane non saranno facili. Servono coraggio e decisioni coerenti” – L’Europa velocizza il passaporto digitale vaccinale: frena il garante della privacy - Vaccini, il coraggioso video dei medici altoatesini di Wir.Noi – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, si passa ad un’unica dose di vaccino - Partita la sperimentazione del vaccino italiano a Dna Takis - Ema annuncia: “velocizzeremo procedura approvazione dei vaccini” - Video di Italexit: sovranità finalizzata alla libertà di acquisto dei vaccini? - India non autorizza il vaccino e la Pfizer si ritira – Intelligenze: “con Covid aumentati casi di disinformazione e fake news” - Quarrata, il sindaco fa rimuovere le panchine: video documenta l’allontanamento di alcuni anziani – Inghilterra, video di un italiano: persone in strada senza mascherina, non c’è traccia di panico o paura - Protesta ligure, il disappunto di alcuni partecipanti: si chiedeva la riapertura condizionata ad una sorta di immunità sanitaria – Draghi ed il documento del gruppo dei 30 sulle aziende da aiutare o accompagnare al fallimento – Week-end di proteste anti-lockdown in Irlanda e Danimarca – Finlandia dichiara lo stato d’emergenza – Video del World Economic Forum che sembra elogiare i lockdown e le loro conseguenze