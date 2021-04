Con il virus si sdogana anche il microchip: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 13 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Il Covid sdogana anche il microchip: progetto pilota del Pentagono – Su “Il Giornale” la dottoressa Gismondo favorevole a questa tecnologia :“potremmo controllare questi dati anche a distanza attraverso le reti, una forma di telemedicina direttamente dal paziente" – Sospetti trombi, gli Usa sospendono vaccino Johnson&Johnson – J&J esclude nessi ma intanto interrompe consegne in Europa – Reggio Emilia, tre infermiere già vaccinate con Pfizer si ammalano gravemente di Covid - Olanda, test irripetibili per accertare la verità dopo alcune morti sospette seguite alla vaccinazione con Astrazeneca - Silvana De Mari: “ecco come prelevano le cellule di feti abortiti per fare i vaccini” - Corte Costituzionale salva dpcm e decreti legge anticovid, inammissibili i ricorsi di Sgarbi e Cunial – Domani al Tar del Lazio l’atteso verdetto sulle mascherine a scuola – Germania, governo centrale esautora le autonomie regionali e potrà decidere centralmente tutte le restrizioni - Speranza e gli ambienti della Fabian Society, l'analisi dell’esperto politico Davide Rossi - Bolsonaro: “norme anticovid rappresentano una dittatura” - Flynn nomina l’avvocato Carlo Taormina per indagare sui presunti brogli elettorali nelle elezioni americane che sarebbero stati commessi in Italia