Cure domiciliari, il doppio gioco del governo: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 26 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Un anno fa la scomparsa di Giulietto Chiesa: “il sistema sta per crollare”, disse pochi mesi prima del Covid - Cure domiciliari, l’avvocato Erich Grimaldi lancia una manifestazione contro il doppio gioco del governo – Testimonianza di Giancarlo, 72 anni: “io e mia moglie guariti in tre giorni” – Il primo ministro del Galles: “la pandemia è finita, passati alla fase endemica” – Kamala già proiettata sul futuro: “pensiamo alla prossima pandemia” -Vaccini e varianti, le preoccupazioni della dottoressa María José Martínez Albarracín - Molto prima del Covid hanno smantellato la sorveglianza epidemiologica - Londra, grande manifestazione contro le restrizioni – Lucca, bagno di folla per il raduno di Andrea Colombini: “ecco gli articoli della Costituzione che sono stati violati” - No Paura Day, i giornali scrivono di numerose multe, una partecipante: “non è vero” – Firenze, manifestazione contro il coprifuoco: fioccano le multe - Bologna, sanzionati 300 giovani partecipanti ad un rave party – Alto Adige, partito il passa vaccinale - Proseguono gli aperitivi dissidenti alla torteria di Chivasso, Rosanna non ottempera all’ordine di chiusura, il prefetto: “sono stati compiuti diversi reati”