Cure domiciliari, il Tar stanga l'Aifa: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, il telegiornale di Rinascimento Italia, edizione 4-03-2021

Cure domiciliari, Tar del Lazio accoglie ricorso del Comitato Cure Domiciliari: “non sono sufficienti tachipirina e vigile attesa” – Bolzano, medico muore dopo il vaccino: il caso in Procura – Umbria, 149 positivi dopo la seconda dose del vaccino - Palermo, lunga fila per il vaccino: nessun allarme assembramento - Arcidiocesi di New Orleans: “non fate il vaccino Johnson&Johnson, è immorale” – Progetto di passaporto vaccinale in Uk, raccolte 260.000 firme: ci sarà un dibattito in Parlamento - Origine Virus, gruppo di scienziati Oms chiedono una nuova inchiesta - Locatelli (presidente Consiglio Superiore Sanità): “variante inglese non è più grave” - Nuove possibili cure, speranze da un farmaco contro la gotta - Lockdown ogni due anni per ridurre le emissioni di C02? Ricerca pubblicata dal Guardian – Sanremo, fermato dalla Polizia il sosia di Freddy Mercury: era senza mascherina - Bolsonaro contro le restrizioni economiche: “Combatteremo il virus ma non in questo modo ignorante, asino e suicida” – Dubai, video di un cittadino italiano mostra una spiaggia affollata senza restrizioni - Tampone anale obbligatorio per andare in Cina - Non sarà completato il recupero dello storico hotel de “La Morte a Venezia” – Sky News Australia denuncia il grande Reset in corso – Massimo Mazzucco ed il caso Navalny