Cure domiciliari, medici spiazzati dal nuovo protocollo: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 4 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Bill e Melinda Gates, il divorzio del secolo? Ma le attività della loro fondazione, tranquilli, continueranno come sempre – Raffica di tamponi, trasferito in terapia intensiva, sedato, legato e poi dichiarato morto di Covid: in rete la video-testimonianza di una figlia che chiede giustizia per la morte del padre - Cure domiciliari, medici spiazzati dalle nuove linee guida: “noi andiamo avanti con la nostra coscienza, azzerate le percentuali di decessi e ospedalizzazioni” – Nuove evidenze sull’efficacia dell’Ivermectina - Stramezzi ad Affari Italiani: "Covid, coi vaccini più esposti a varianti. Il nemico? Il sistema immunitario" - Ennio Caggiano, medico a rischio sospensione per le sue posizioni sui vaccini – Calano i cicli Pcr dei temponi? E perché? - Ema avvia l’esame in rolling review del vaccino cinese Sinovac – Oms pronta ad approvare l’uso di emergenza dei due vaccini cinesi – Usa, Fda pronta ad autorizzare vaccino Pfizer per fascia 12-15 anni – Pfizer, grazie alla vendita dei vaccini ricavi stimati oltre i 70 miliardi di dollari - Toscana, diarrea all’asilo? Può scattare il protocollo Asl – Vermi essiccati nella farina possibile nuovo cibo autorizzato dall’Ue – Il filosofo racconta: “anche i canali alternativi operano forme di censura”