L'infermiere che rifiuta il vaccino, "chiedo io lo stop": il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 3 maggio 2021 - Il tg VERO GIORNALE

L’infermiere Enzo Palladino spiega perché ha scritto la lettera alle massime istituzioni in cui racconta le motivazioni che lo spingono a non vaccinarsi – Mestre, 900 sanitari non si sono vaccinati: l’azienda sanitaria chiede il motivo del rifiuto – Sicilia, uomo di 60 anni muore dopo il vaccino Astrazeneca – Collepasso, autopsia sul corpo di una 77enne deceduta dopo la vaccinazione - Israele, casi sospetti di miocardite dopo il vaccino Pfizer - Vaccinati che si infettano comunque, ecco il tentativo di risposta di uno studio Uk – Danimarca rinuncia anche a Johnson&Johnson - Astrazeneca, come se niente fosse: in Italia potrebbe essere somministrato anche alle persone con età inferiore ai 60 anni – Ema, iniziata la valutazione per l’utilizzo del Pfizer sulla fascia 12-15 anni - C’è assembramento e assembramento, quello dei tifosi di calcio passa in cavalleria senza delatori - Roma, preghiera di mezzanotte con arrivo della polizia municipale per frate Alezis Bugnolo – Bologna, corteo contro il coprifuoco - Anche l’avvocato Marco Mori ha partecipato alla violazione del coprifuoco” – Germania, verso allentamento delle restrizioni per i vaccinati - Fusaro a Radio Radio su vaccini e obbligo Nascite ancora giù, Istat: "-30% in 12 anni"- Cina, il segretario di Stato Usa Blinken: “pensa di diventare il paese dominante”