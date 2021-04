"Mascherine a scuola dannose", sentenza in Germania: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 12 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

L’avvocato Luzi: “se accettiamo questa situazione, il vaccino diventerà obbligatorio per tutti”- Tribunale Weimar: “mascherine, distanziamento e test rapidi a scuola sono dannosi per i bambini” - Manifestazione sanitari a Roma contro l’obbligo vaccinale, infermiere racconta la verità non raccontata sulla gestione Covid – La Federazione degli infermieri minaccia sanzioni disciplinari per i partecipanti alla manifestazione di Roma – Ordine medici: “fiducia nella scienza, accettate qualsiasi vaccino vi venga proposto” - Messina, non ce l’ha fatta l’avvocato di 45 anni in gravi condizioni dopo la vaccinazione Astrazeneca - 83enne guarisce dal covid ma muore tre ore dopo la vaccinazione con Pfizer: figlio reclama si accerti la verità – Frattamaggiore, 80enne muore in strada a qualche giorno di distanza dalla vaccinazione – Senigallia, trombosi fulminante per un 81enne dopo la seconda dose del vaccino Pfizer – La presa di posizione di un medico dissidente: “le reazioni avverse saranno tante” – Il Corriere rilancia la vaccinazione da ripetere ogni anno in un articolo con domande e risposte – “La Verità” avvalora quanto da mesi dichiara Federazione Rinascimento Italia: “il covid si può curare a casa” - Tredici Paesi europei, Italia compresa, hanno posto le loro condizioni per il passaporto vaccinale: “non sia discriminatorio” – “Report” in Russia, in pochi si vaccinano e la vita scorre normale senza restrizioni - Al via il 16 aprile i treni covid free: a bordo di Freccia Rossa solo con vaccino o tampone rapido negativo – “Il Tempo” lancia l’allarme: “ristoranti svenduti ai gradi colossi” Roma, manifestazione non autorizzata di “Io Apro”, tensioni con la Polizia