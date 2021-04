Obbligo sanitari, rischio inapplicabilità: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 7 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Vaccino sanitari, le strategie elaborate da Fri sul ruolo dei medici di famiglia e su un consenso realmente informato - Silvana De Mari ai sanitari: “resistete all’obbligo” - Medico scrive al British Medical Journal: “dopo la vaccinazione personale si ammala gravemente” – E se fosse una mossa strategica per indurre più sanitari a vaccinarsi? Secondo Repubblica molti sanitari inizialmente restii intanto avrebbero annunciato la loro disponibilità – Paragone su “La Verità” si dice anche favorevole all’obbligo vaccinazione per i sanitari a patto che possano scegliere quale vaccino farsi inoculare – Odontoiatra33.it: “obbligo, una norma inapplicabile” - Firmato il protocollo per la vaccinazione nei luoghi di lavoro in via facoltativa, pronte 7 mila aziende – Cosenza, docente muore d’infarto dopo due settimane dal vaccino: aperta un’inchiesta – Texas, adolescente si vaccina e poi insorge la sindrome di Guillain-Barré - Michigan, dopo la vaccinazione 246 positivi e 3 decessi - Studio danese conferma alto tasso infezione dopo la vaccinazione - Francia,Consiglio di Stato: “vaccinati possono trasmettere il virus, rimangono restrizioni di viaggio” – Papa Francesco: “ i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta” – Stati Uniti dicono no al passaporto vaccinale federale - Morti Covid, l’Inps risparmia 1,11 miliardi di euro – Manifestazione Roma, dissenso organizzato? - Gruppo di cittadini dissidenti si riversa in spiaggia nel ponte pasquale, intervengono le forze dell’ordine