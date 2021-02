Scuole chiuse, diffida per farle riaprire: il tg VERO GIORNALE

Scuole chiuse in Umbria, diffida di Federazione Rinascimento Italia per farle riaprire – L’Isola di Man è tornata alla normalità: stop a mascherine e distanziamento – Tutti sul carro di Draghi: il nuovo governo sembra avere la strada spianata anche se nell’informazione non mainstream continuano gli allarmi sul futuro dell’Italia - “Le risorse non vanno sprecate per aziende che sono destinate al fallimento o che non ne hanno bisogno” così scrisse Draghi nel rapporto del Gruppo dei 30 – Ippolito (Cts): “molte attività dovranno essere precluse a chi non è vaccinato” – Svezia pensa al passaporto vaccinale digitale per viaggiare - Gran Bretagna, si sperimenta cocktail di vaccini diversi in alcuni volontari – Astrazeneca, Danimarca e Norvegia non somministreranno il vaccino agli over 65 – Aifa autorizza uso anticorpi monoclonali, Palù: “studi inoppugnabili sulla loro efficacia, bisogna intervenire con le cure domiciliari” – Caso Navalny, portavoce Cremlino: “non è corretto parlare di repressioni sui manifestanti” – Chi è davvero Navalny