Si viaggerà solo con il covid-pass? Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 8 marzo 2021 - Il telegiornale di Rinascimento Italia

Sardegna, da marzo il passaporto vaccinale: chi rifiuta il tampone o non si è vaccinato deve rimanere in quarantena per 10 giorni – Limiti anche per viaggiare in treno in Italia: da aprile partono i convogli covid-free – Due medici indagati per la morte dell’insegnante deceduta dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca - Francia, solo il 30% si è vaccinato negli ospedali - Wall Street Journal: “disinformazione russa sui vaccini occidentali” - Studio su Nature Medicine: “vaccini meno efficaci sulle varianti” – Draghi: “situazione analoga a quella di un anno fa prima del lockdown” – Lo studio di Science: più il virus circolerà velocemente e più in fretta ce lo toglieremo di torno - Nature demolisce il modello italiano di gestione del Covid-19 - Modena, fedeli senza mascherina fatti allontanare dal duomo - IoApro, la resistenza parte da Sanremo: annunciate proteste in tutta Italia - Israele, padre e bambino fatti scendere dall’aereo perché il piccolo era senza mascherina – Svezia, gruppo di pro-mask considerati una minaccia per la democrazia