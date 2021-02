Vaccini, parte la sperimentazione anche sui bambini: il tg VERO GIORNALE

Pfizer e Moderna hanno iniziato a testare il vaccino sui bambini a partire dai 12 anni - Lazio, medici comunicano che non si vaccineranno con Astrazeneca: “non è confacente al loro rischio professionale” – Vaccino, dottor Stramezzi a TeleNova: “reazioni avverse diffuse e non dichiarate” – Israele, la minaccia del ministero: “i non vaccinati potranno andare solo al supermercato ed in farmacia” – Repubblica Ceca, stop alla proroga dello stato d’emergenza - Bolzano, stop a visite a parenti ed amici ed all’asporto dei bar - Miozzo (coordinatore Cts): “terapia più efficace sarebbe un lockdown di due mesi” – Bologna, decade l’accusa di epidemia colposa per i gestori del pub Halloween che era rimasto aperto nonostante i divieti - Milano, ristorante decide di aprire la sera e farà entrare solo i clienti negativi al tampone rapido – Spagna, a Castilla-La Mancia si entra in bar e ristoranti solo con il Qr Code - Censura, Instagram chiude il profilo di Kennedy Jr. che aveva riportato il dato di “501 decessi segnalati al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in seguito alle vaccinazioni COVID-19 - Corte internazionale dell’Aja indaga Israele per crimini di guerra