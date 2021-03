Vaccini e varianti, le rivelazioni di Loretta Bolgan: il tg VERO GIORNALE

La bomba di Loretta Bolgan, consulente scientifico in ambito farmacologico e tossicologico: “i vaccini favoriscono le varianti” – Napoli, insegnante 62enne muore dopo il vaccino: aperta un’inchiesta – Corea Del Sud apre indagine dopo due morti sospette subito dopo la somministrazione del vaccino - Il sacerdote Don Giorgio Ghio: “Vaccini, parole del Papa non hanno valore dottrinale, stiamo parlando di farmaci rischiosi" – Israele lodato in tutto il mondo per l’efficacia del vaccino ma i dati comparati mostrati su France Soir sembrano suggerire l’esatto contrario - De Luca vuole stampare 4 milioni di card che certifichino l’avvenuta vaccinazione – Argentina, Pfizer ha chiesto la garanzia dei beni sovrani per proteggersi dalle cause legali - Milano, professore di un liceo non mette la mascherina e viene multato dai Carabinieri: “coprirsi naso e bocca è paragonabile a quello che accadeva nel ventennio fascista” – Coppia sta per avere un figlio e vuole accedere in sala parto senza tampone: ci riesce solo grazie alla diffida di Federazione Rinascimento Italia – Sanremo, la denuncia di un commerciante: “locale aperto la sera solo per i dirigenti Rai” - Gelmini, unica alternativa alle fasce colorate è un nuovo lockdown - Texas e Mississipi revocano le restrizioni anti-covid - Roma, inchiesta mascherine: arresti e perquisizioni - Barcellona, arrestati sei anarchici italiani - Bronx, arrivano i poliziotti-robot