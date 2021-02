Varianti e vaccinazioni, una sorprendente ipotesi: il tg VERO GIORNALE

Mutazioni del virus favorite dagli anticorpi generati dal vaccino? - Sicurezza dei nuovi vaccini, troppe questioni ancora aperte - Draghi favorevole al passaporto vaccinale – Dopo Bari, anche a Napoli scuole falcidiate dopo il vaccino somministrato ai docenti - Paragone (Italexit): “Stanno per richiudere tutto, Parlamento esautorato” – Dati ISS, “in aumento l’incidenza nazionale del virus”: eppure l’andamento percentuale della diffusione da un anno a questa parte sembra suggerire ben altro - “Virus con bassa letalità, farà la fine dell’influenza”: da non dimenticare le parole espresse dal presidente dell’Aifa Palù quando intervenne con Zaia in Veneto - Continua da mesi ad essere virale un presunto documento riservato dell’Alto Commissariato per la pianificazione francese che prevede mutazioni del virus e conseguenze pesanti a livello sociale ed economico: già ad ottobre questa istituzione aveva seccamente smentito di aver mai redatto questo tipo di documento - The Lancet: “variante inglese più contagiosa ma non più dannosa per i bambini” – Mascherine a scuola, garante dell’infanzia della Toscana scrive a Draghi: “genitori preoccupati” - Ema autorizza uso anticorpi monoclonali che curarono Trump - Milleproroghe, tutti (o quasi) d’accordo nel non tagliare il fondo all’editoria – Usa, tornano i democratici e parte il primo attacco militare in Siria – Birmania, annullato il risultato delle elezioni vinte da Aung San Suu Kyi - Il ricercatore Antonio Bilo Canella: “non esiste solo la dimensione materiale, se non lo capiamo sarà la fine del genere umano”