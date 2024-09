X Factor 2024 al via con nuovo cast.

Nella cornice della Stazione Centrale di Milano la nuova edizione di X Factor 2024 divise in due location,

una istituzionale davanti al treno Frecciarossa personalizzato con la partecipazione di Mario Alovisi Direttore Marketing Trenitalia,Antonella D’Errico, EVP Content Sky Italia, Marco Tombolini, CEO Freemantle con cast X Factor 2024.La presentazione e photocall durante la conferenza presso la Sala Ex Deposito Bagagli della Stazione Centrale di Milano con il cast formato da Giorgia conduttrice, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi al tavolo della giuria. Per i giudici il lavoro con le varie fasi delle selezioni ascolteranno e valuteranno tutti gli aspiranti concorrenti all’interno dell’Allianz Cloud di Milano, con il pubblico come quinto giudice per tre giovedì, 12, 19 e 26 settembre, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.Due serate di BOOTCAMP il 3 e 10 ottobre il secondo livello delle selezioni, in cui ogni giudice troverà gli 11 artisti che avrà scelto nella propria squadra più, ovviamente, il proprio X Pass.HOME VISIT, ultimo livello prima dei Live, appuntamento carico di tensione e atteso per giovedì 17 ottobre: quattro aspiranti concorrenti per ciascun giudice, che negli ultimi serratissimi momenti si giocheranno il tutto per tutto, esibendosi nuovamente per ottenere la chance di partecipare alle puntate in diretta nel terzetto che comporrà ciascuna squadra ufficiale. Sarà poi il momento di LIVE SHOW dal Teatro Repower di Milano, che inizieranno giovedì 24 ottobre. A concludere l’edizione poi, l’attesissima La finalissima per la prima volta si svolgerà in esterna nella meravigliosa Piazza del Plebiscito a Napoli

Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna