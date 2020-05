Coronavirus, bollettino: un positivo in 145 tamponi, minimo numero di contagi

Coronavirus, bollettino: un positivo in 145 tamponi, minimo il numero di contagi

Epidemia ancora sotto controllo e nessun aumento di contagi. Il rapporto con i test effettuato è in sensibile calo rispetto a lunedì, e al minimo da inizio epidemia, sia considerando il dato assoluto rispetto ai tamponi (solo 1 nuovo positivo ogni 145 tamponi fatti) o rispetto alle persone testate (solo 1 positivo ogni 86 persone). I morti registrati nelle ultime 24 ore sono stati 78. Nessuna vittima in Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

Dati bassi anche in Lombardia per quanto riguardi i morti

Dalla Lombardia arriva una correzione al dato "decessi zero" comunicato domenica. Le vittime sono state 3, ma rimane un dato molto basso. Dei 397 tamponi positivi rilevati martedì, la maggior parte sono in Lombardia, con 159 nuovi positivi (il 40% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 86 casi in Piemonte, 53 in Liguria, 24 in Emilia Romagna e 18 nel Lazio. Zero contagi in Alto Adige, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.