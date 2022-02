Al Festival di Sanremo con il Green Pass falso: scoperti tre casi

Green Pass "taroccato" per entrare all'Ariston

Tre persone sono state denunciate per truffa, in seguito al tentativo di entrare al Teatro Ariston per assistere alla seconda serata del Festival di Sanremo con un Green Pass contraffatto.

Il primo dei tre casi è stato scoperto da un agente di polizia addetto ai controlli, che ha individuato un uomo che cercava di entrare con un Green Pass falso, l'ha bloccato e condotto in commissariato.

L'episodio ha indotto i poliziotti a intensificare i controlli e altre due persone, provenienti dalla Sicilia, sono state trovate in possesso di Green Pass fasulli, anche se riprodotti molto fedelmente agli originali.

