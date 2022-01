Banchiere beccato alla finale di Wimbledon. Ma era in quarantena per il Covid

Alla finale di Wimbledon, ma era in quarantena. Guai per un banchiere

Il Coronavirus in Italia e nel mondo continua a far paura. La variante omicron ormai dilaga ovunque e i contagi sono alle stelle, con gli ospedali nei reparti ordinari e nelle terapie intensive ancora in difficoltà. Da un'indagine interna condotta in una delle più importanti banche, il Credit Suisse, è emerso un retroscena che ha dell'incredibile e risale al luglio scorso. Il presidente della banca Antonio Horta-Osorio - si legge sul Corriere della Sera - avrebbe infranto le regole della quarantena Covid per assistere alle finale di tennis di Wimbledon.

Il manager - prosegue il Corriere - sarebbe fuggito utilizzando il jet privato della banca. I fatti sarebbero emersi da un’ indagine dell’ufficio legale dell’istituto svizzero, che ha trasmesso il fascicolo al comitato del consiglio prima di Natale. Il banchiere portoghese, per ironia della sorte, si era insediato proprio nei mesi precedenti al posto del suo predecessore per fronteggiare una grave crisi del Credit Suisse dovuta ad alcuni scandali. Proprio l'uomo chiamato a fare pulizia e ridare credibilità al gruppo bancario, invece, è stato scoperto mentre violava le norme anti-Covid. Horta-Osorio rischia già una multa di 5 mila franchi svizzeri per un'altra violazione delle regole risalente allo scorso fine novembre. E dovrà anche attendere la decisione del Consiglio sulla vicenda Wimbledon.

