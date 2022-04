Bollettino Coronavirus 30 aprile 2022 | Affari Italiani

Bollettino COVID 30 aprile 2022: contagi, ricoveri e decessi

Sono 53.602 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 58.861 di ieri e, soprattutto, i 70.520 di sabato scorso. I tamponi processati sono 383.073 (ieri 381.239) con un tasso di positività che scende dal 15,4% al 14%. I decessi sono 130 (ieri 133): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 163.507. Le terapie intensive sono 5 in meno (ieri -11), con 32 ingressi del giorno, e scendono a 366 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 116 in meno (ieri -133), e sono 9.826 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 6.973 contagi, seguita da Campania (+6.051), Veneto (+5.549), Lazio (+5.506) ed Emilia Romagna (+4.651). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 16.463.200. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 71.625 (ieri 60.951) per un totale che sale a 15.070.314. Gli attualmente positivi sono 17.738 in meno (ieri -1.689), arrivando complessivamente a 1.229.379. Di questi, 1.219.187 sono in isolamento domiciliare.

Bollettino Covid Lombardia 30 aprile 2022

Sono 6.973 i nuovi contagi in Lombardia, 20 i decessi, 55.685 i tamponi effettuati. Il tasso di positività è in discesa e passa al 12,5% (ieri era al 12,8%). Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-1, 33) e nei reparti (-6, 1.227). I morti da inizio pandemia salgono a 39.935. A Milano sono stati segnalati 2.087 casi. Bergamo 534, Brescia 934, Como 445, Cremona 246, Lecco 270, Lodi 124, Mantova 330, Monza e Brianza 599, Pavia 392, Sondrio 154, Varese 623.

Bollettino Covid Campania 30 aprile 2022

Sono 6.051 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in 24 ore in Campania a fronte di 34.156 test eseguiti. Il tasso di positività è pari al 17,7% (ieri 19,31%). Quattro i decessi comunicati nel bollettino odierno dell'Unità di crisi relativo alle ultime 48 ore, cui vanno aggiunti 5 morti risalenti ai giorni scorsi ma registrati solo ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 42, due in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 727 (+1).

Bollettino Covid Veneto 30 aprile 2022

Sono 5.549 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 aprile in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 3 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.668.391, mentre gli attualmente positivi sono 70.005. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.455. Negli ospedali veneti sono ricoverate 621 persone in area medica e 15 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 118. Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.539 dosi di vaccino anti-Covid.

Bollettino Covid Lazio 30 aprile 2022

l bollettino regionale dei contagi nel Lazio di fine aprile mostra dati in lieve discesa nella regione, mentre nella capitale i casi crescono. Su 8.168 tamponi molecolari e 30.963 tamponi antigenici per un totale di 39.131 tamponi, si registrano 5.506 nuovi casi positivi al coronavirus (-89), di cui i casi a Roma città sono a quota 2.857 (ieri 2.599). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,0%

Sono 10 i decessi (-1), mentre sul fronte ospedaliero sono a quota 1.144 i ricoverati (-6), 62 i posti letto occupati nelle terapie intensive (-2) e +6.160 i guariti. Sono 155.636 (ieri 156.300) le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 154.430 (ieri 155.086) in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.316.953, i morti 11.112, su un totale di 1.483.701 casi esaminati.

Bollettino Covid Emilia Romagna 30 aprile 2022

Calano per il secondo giorno consecutivo i nuovi positivi al Covid in Emilia Romagna: oggi sono infatti 4.651 (ieri 5.379 e giovedì 6.011). Resta però molto alto il tasso di positività dei tamponi processati (22.460): oggi al 20,7%. Le vittime sono 11, i ricoveri registrano una flessione. In lieve calo anche il numero delle persone attualmente positivo al virus.

Sono dunque cifre abbastanza alte, se si pensa che da domani non si dovrà più mostrare il Green pass per entrare in certi posti (come ristoranti, bar, treni, cinema) e che quindi si stanno allentando le restrizioni. Ma dal ministero della Salute hanno fatto sapere che il ritorno alla normalità deve essere graduale, per questo l'uso delle mascherine al chiuso è stato prorogato fino al 15 giugno.

