Ucraina, Orsini: "Hitler non voleva la 2a guerra mondiale". VIDEO

Orsini: "La Seconda Guerra Mondiale non fu colpa di Hitler, ma di accordi simili alla Nato"

Orsini finisce nuovamente al centro della polemica. E questa volta per un intervento sulla Seconda Guerra Mondiale, tirando in ballo il suo protagonista più discusso…Hitler. Ospite di Accordi&Disaccordi sul Nove, il professore della LUISS ha voluto spiegare perché l'ingresso di nuovi paesi nella Nato costituirebbe un enorme pericolo "per l'umanità".

“Ho bisogno di pochissimi secondi per chiarire come sia scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Siccome tantissime persone hanno un’idea distorta di cosa sia successo nel '39, hanno un’idea sbagliata di cosa dobbiamo fare per venire a capo di questo conflitto. La Seconda Guerra Mondiale non è scoppiata, come molti pensano, perché a un certo punto Hitler ha deciso di attaccare l’Inghilterra, la Francia, la Polonia e la Russia. Hitler non aveva nessuna intenzione di far scoppiare un conflitto mondiale".

"Quello che è successo”, ha aggiunto, “è che i Paesi europei hanno creato delle alleanze militari, ognuna delle quali conteneva un articolo 5 della Nato, cioè un passo che prevedeva, nel caso di attacco di un Paese straniero, che tutti i membri della coalizione sarebbero entrati in guerra".