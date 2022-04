Guerra, la Banca dei Regolamenti Internazionali è l'ultima spiaggia

Guerra Russia Ucraina, non ci rimane che appellarci alla Banca dei Regolamenti Internazionali

Supponevo che il cinismo della Russia o meglio del Sig. Putin rimanesse confinato nelle aberrazioni della guerra, non dichiarata, purtroppo, oltre alle morte di innocenti, bambini compresi, seguita poi dalla distruzione di tutti gli edifici civili e delle infrastrutture scopriamo è anche possessore di un cinismo fatto di ricatti che coinvolge la parte finanziaria di questa nefanda aggressione. A cosa mi riferisco? Più volte è stata sollecitata la richiesta di utilizzare la “leva” finanziaria non dico per porre fine alla guerra, ma almeno per limitarne i danni. Ciò non è ancora avvenuto! Perché? Una risposta seppur parziale viene dal fatto che non vi è alcun coordinamento e valutazione nelle scelte da operare da parte dell’Occidente.

Mi spiego meglio. Diverse settimane fa ho sollecitato un “intervento” per affondare il rublo e contemporaneamente l’economia russa. Nessun ascolto a tutto ciò! Ora, ci ritroviamo che i russi hanno fatto presa sulla richiesta di pagare in rubli il gas e qualche paese europeo oltre a pensarci l’ha messo in pratica. La “furbata” costerà molto esattamente il 117% in più, praticamente oltre il doppio. Motivazione: il 7 marzo 2022 il cambio rublo/euro era pari a 0,006 a far data 28 aprile il rapporto è salito a 0,013. Ora, quello che si vuole sottolineare è che la Russia è riuscita a far raddoppiare il costo per l’acquisto del rublo e di conseguenza quanto può incidere sul reale prezzo in pipe-line? Ancora una volta dobbiamo rimarcare che ci manca un coordinamento fra realtà e dati di fatto, per inciso (momentaneamente) Russia batte Occidente 117 a zero. Un appello voglio indirizzarlo ai Signori Economisti perché facciano pressione presso i propri Stati in tal senso. Se poi non bastasse l’ONU (bombardato), il Fondo Monetario Internazionale, non ci rimane che appellarci alla Banca dei Regolamenti Internazionali - (BRI; in inglese: Bank for International Settlements, BIS) è un'organizzazione internazionale avente sede sociale a Basilea, in Svizzera. Fondata nel 1930 in attuazione del Piano Young, essa è la più antica istituzione finanziaria internazionale – fonte wikipedia.it – che con il suo “silente”, ma potente potere finanziario può fermare questa mostruosità. E’ chiedere troppo?

