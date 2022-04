Ucraina, "Putin verso annuncio di guerra totale a Kiev e legge marziale"

"Putin verso annuncio di guerra totale a Kiev"

Da "operazione speciale" a "guerra totale" all'Ucraina: Vladimir Putin sta meditando l'estensione del conflitto. Secondo l'Independent che cita indiscrezioni di funzionari russi e occidentali lo Zar russo è in cerca di "rivincita" per i fallimenti militari.

Gli alti ufficiali dell'esercito russo - secondo questi retroscena - starebbero spingendo Putin ad annunciare il cambiamento durante la parata annuale del Giorno della Vittoria il 9 maggio. La mossa permetterebbe al Cremlino di attivare la legge marziale, coinvolgere i suoi alleati in un aiuto militare e proclamare la mobilitazione di massa.

Ucraina: Russia lascerà la Iss in seguito alle sanzioni

La Russia lascerà la Stazione Spaziale Internazionale viste le sanzioni che ha subito per l'invasione dell'Ucraina. "La decisione e' gia' stata presa, non siamo obbligati a parlarne pubblicamente", ha detto il direttore generale Dmitry Rogozin in un'intervista riportata dall'agenzia Bloomberg citando la Tass e Ria Novosti. "Posso dire solo questo: in linea con i nostri obblighi informeremo i nostri partner della fine del nostro lavoro sull'Iss con un anno di anticipo", ha aggiunto

