FdI: lavoro, tasse, magistratura, gas... Ecco il programma di Giorgia Meloni

FdI: programma di governo conservatore. Meloni, l'Italia chiamò

Giorgia Meloni cita l'inno di Mameli nell'introduzione agli 'Appunti per un programma conservatore'. "L'Italia chiamo' - scrive la presidente di Fratelli d'Italia -. Il suo futuro e' dietro l'angolo, con le sue ambizioni di liberta' indipendenza e crescita". "In questi 'Appunti' - aggiunge - FdI continua il suo cammino patriottico verso quelle responsabilita' di governo che un domani non troppo lontano vorra' esercitare per restituire alla nostra Patria l'orgolgio della sua storia, le certezze di un presente di riscatto e la consapevolezza di un destino di grandezza". L'opuscolo, di oltre 50 pagine, contiene dodici punti del programma di governo: dal lavoro alla famiglia, dalle imprese alla liberta' di espressione.

Tasse e lavoro, la strategia di Fratelli d'Italia - Attivazione di una intelligenza artificiale per la collocazione e la formazione attiva

Fratelli d'Italia punta su una nuova tassazione Irpef per i dipendenti (con tutta una serie di esenzioni ad hoc), la riduzione degli oneri contributivi di 5 punti percentuali, possibilità di monetizzare il TFR in busta paga con totale esenzione IRPEF. Sul fronte occupazione giovanile, Fratelli d'Italia punta all'azzeramento Irpef per i primi 12 mesi e l'attivazione di una intelligenza artificiale per la collocazione e la formazione attiva. Mentre per il lavoro femminile, "Le aziende devono farsi carico di organizzare in modo obbligatorio l’asilo nido aziendale. L’obbligo dovrebbe riguardare tutte le imprese pubbliche e quelle private con almeno 50 dipendenti sul presupposto della responsabilità sociale delle imprese". Non solo: "Rendere lo smart working un diritto per le donne con figli con meno di 16 anni, per 3 giorni la settimana".

Fratelli d'Italia e l'autonomia energetica

Per quanto concerne il tema dell'autonomia energetica, molto attuale in queste settimane di guerra Russia-Ucraina, l'idea di Fratelli d'Italia poggia su questi cardini:

- Puntare sui quei combustibili di cui il nostro Paese è ricco come nessun altro: sole e vento

- Utilizzare il gas a supporto della transizione, diversificando le fonti di approvvigionamento e massimizzando la produzione nazionale

- Rendere l’Italia hub elettrico del Mediterraneo attraverso le interconnessioni con l’Europa e il nord Africa

- Elettrificare i consumi finali

- Pensare al futuro con l’idrogeno verde come risorsa per accumulo e i settori “hard to abate” e con il nucleare di quarta generazione

- Valorizzare le eccellenze delle imprese di stato italiane ENI, ENEL, SNAM e TERNA a livello internazionale

Fratelli d'Italia e la riforma della magistratura

Fronte magistratura. Il partito di Giorgia Meloni vuola attuare "Una riforma del sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura che preveda il sorteggio, a valle o a monte del processo elettivo, al fine di eradicare il correntismo con tutti i gravissimi risvolti noti. ll sorteggio, per garantire comunque la preparazione e l’integrità morale dei sorteggiati, dovrebbe avvenire nell’ambito di un canestro costituito da magistrati già valutati positivamente quattro volte, docenti universitari di materie giuridiche e componenti dei consigli dell’ordine forensi"

Fratelli d'Italia, pensioni minime a mille euro

"È importantissimo alzare le pensioni minime a 1.000 Euro al mese, perché per circa sei milioni di italiani la pensione è sotto questa soglia. Non è solo una questione di dignità, per gli anziani, e di rispetto, da parte dello Stato, ma anche un incentivo all'economia, perché dare pensioni dignitose significa far girare l’economia locale, considerato che gli anziani acquistanonei negozi di prossimità". In tema di anziani "poi è necessario valorizzare, o creare se mancano, i centri anziani e i luoghi d’incontro e svago oltre a coinvolgere i pensionati in servizi come lavigilanza davanti alle scuole".

Vertice centrodestra, Meloni: "Io sempre disponibile, spero ci incontreremo"

"Quando le agende si incroceranno calendarizzeremo incontro. Avevo parlato con Berlusconi e eravamo rimasti per lo scorso martedì, sono assolutamente sempre disponibile e spero che ci si incontrerà", così la leader di Fratelli d'Italia a margine della conferenza programmatica del partito a Milano.

