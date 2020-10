Calcio, Young (Inter) e Gunter (Verona) positivi al Covid

Ashley Young è il sesto giocatore dell'Inter rimasto contagiato dopo Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e Radu. Per il derby di sabato alle 18 dunque il tecnico Antonio Conte dovrà a fare a meno di pedine importanti, tra cui l’esterno inglese. Nel Milan invece restano al momento due i calciatori indisponibili per il tecnico Stefano Pioli: si tratta di Duarte e Gabbia. Ha invece recuperato Ibrahimovic appena uscito dalla quarantena dopo due gli ultimi due tamponi risultati negativi.

Seconda positività in casa Verona. Dopo quella di Barak comunicata ieri, oggi l'Hellas ha reso noto che "nel corso dei controlli previsti dal vigente protocollo e' emersa la positivita' al Covid-19 di Koray Günter. La societa' ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi".