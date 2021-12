Carabiniere Billeci esonerato da vaccino ma fino a 31 dicembre. Malato a tempo

Assurdo degli assurdi. Danni al cuore e rischi reazioni avverse per il carabiniere in prima linea durante la fase più cruenta del Covid. Esonerato dal vaccino ma è un esonero a tempo

Marco Billeci è un maresciallo dei carabiniere sopravvissuto al Covid. A inizio pandemia viene spedito nell’area Lodi, Bergamo, Codogno per chiudere le strade delle cittadine trasformate in zona rossa. Mentre i camion dell'Esercito portano via le bare dalla Val Seriana lui si accascia. Combatterà tra la vita e la morte per 47 giorni. I medici provano una terapia sperimentale.

Ne uscirà vivo mentre altri suo colleghi sono morti. Il polmone del maresciallo è rimasto danneggiato e funziona solo al 50%. Ne esce anche con danni al cuore e 500 giorni di malattia. Inizialmente non aveva ottenuto l'esonero dal vaccino pur essendo rimasto invalido. Ora ci sono delle novità. Affaritaliani.it l'ha intervistato.

Che succede Billeci?

E’ scattata l’esenzione

E’ quello che chiedeva…

Sì, ma mi è stato detto che sulla base della normativa, le esenzioni che sono legate a una patologia, che vengono erogate per motivi sanitari, sono legate ad una scadenza normativa. Un po' come se le patologie il primo gennaio scomparissero

Quindi fino al 31 dicembre lei è esentato?

Sì, dal giorno dopo però…

Motivazione?

Motivi di salute

È subentrato qualcos'altro al suo quadro clinico critico?

Purtroppo ho avuto due nuovi episodi di aritmia abbastanza seri e quindi adesso devo rifare tutti gli accertamenti cardiologici. Fino a quando non avremo letto gli accertamenti cardiologici non posso fare il vaccino

L’ha visitata un medico?

Da quando sto male ho dovuto indossare un dispositivo apposito, quegli orologi multimediali che hanno anche il tracciamento dei battiti. L'altra sera si è messo a contare i battiti in modo sballato e ho subito preso il saturimetro che confermava i battiti sballati. Il giorno dopo avevo una visita col medico ed ha trovato che c'era qualcosa che non andava

Parliamo del medico dell'Arma o del medico di base?

È il medico di base, di medicina generale. Mi ha di nuovo prescritto tutti gli esami e nel frattempo ho ricontattato il mio cardiologo che mi ha dato una data...

Lei comunque è a casa dal lavoro, giusto?

Sì mi sono preso delle ferie fino a quando non ho degli esiti chiari non faccio nulla perché qua il rischio c’è

Ma il primo gennaio si riparte da capo con la “rumba”, diciamo così?

Esatto. Dall'1 gennaio rischiamo di essere di nuovo punto e a capo, nonostante la certificazione di esenzione

E il suo superiore le ha detto qualcosa?

La prima cosa che mi ha detto il superiore è stata “ma perché fino al 31 dicembre?”

E lei?

La normativa lo dice. (silenzio) Speriamo di arrivare a una soluzione a tutta questa follia, non so come altro descriverla