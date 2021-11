Coronavirus, a Singapore i no vax per scelta dovranno pagarsi le cure

Covid, Singapore smetterà di pagare le spese mediche dei pazienti no vax

Singapore, l'isola del sud-est asiatico, sta vivendo la sua peggiore ondata di contagi dall'inizio della pandemia con 2mila-3mila nuovi casi al giorno e alcuni decessi. Il sistema ospedaliero è ormai sotto pressione. Le autorità della città-stato si sono trovate così ad annunciare la svota in tema sanitario: il governo smetterà di pagere le cure mediche dei pazienti con Covid che si sono rifiutati di vaccinarsi.

"Le persone non vaccinate rappresentano una maggioranza sostanziale di coloro che necessitano di cure intensive e contribuiscono in modo sproporzionato alla pressione sulle nostre infrastrutture sanitarie", ha affermato lunedi' il ministero della Salute in una nota.

Finora il governo ha coperto le spese mediche dei singaporiani e di alcuni residenti infetti dal virus, ad eccezione di alcuni che sono risultati positivi appena tornati da un viaggio all'estero.

Ma a partire dall'8 dicembre, le autorita' inizieranno a fatturare i pazienti con Covid che hanno rifiutato il vaccino. Singapore ha uno dei tassi di vaccinazione piu' alti al mondo, con l'85% della sua popolazione di 5,5 milioni vaccinata con due dosi. La citta'-stato e' riuscita a contenere il virus all'inizio della pandemia con misure molto rigide ma ha visto recentemente aumentare il numero delle contaminazioni a causa della variante Delta