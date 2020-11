Coronavirus, dati 15 novembre: 33.979 casi, 546 decessi,+116 terapie intensive

Diminuiscono i casi dei positivi al Covid-19, sono 33.979, in calo di 3276 casi (erano 37.255 ieri). In calo anche i tamponi eseguiti ma sfiorano comunque i duecentomila: oggi il dato dei tamponi è di 195.275, rispetto ai 227.695 eseguiti nella giornata di ieri, meno 32.420. Aumenta, inoltre, la percentuale dei positivi-tamponi, che arriva a 17.4, ieri era del 16,3. Rimane stabile il numero dei decessi: 546 rispetto ai 544 di ieri, e che arriva a 45.229 morti dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono oltre 700 mila gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Con l'aumento di 24.055 unita' nelle ultime 24 ore il totale e' ora di 712.490.

In Italia il numero dei pazienti morti per Covid-19 ha superato i 45mila, per la precisione 45.229. È quanto emerge dal dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I contagiati totali dall'inizio della diffusione del virus in Italia ha raggiunto 1.178.529 casi.