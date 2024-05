Immobiliare, la battaglia degli spot: Casa.it vs Immobiliare.it. Video

Immobiliare, Casa.it e la campagna tv “La casa che cerchi”

Casa.it lancia la sua nuova campagna pubblicitaria per la TV dal titolo “La casa che cerchi”, in onda da domenica 19 maggio. La campagna del brand racconta con un progressivo disvelamento narrativo come la ricerca della casa coinvolga tutte le persone che andranno a viverci, ognuna con i propri desideri, sogni ed esigenze da soddisfare e come Casa.it sia la soluzione.

“La ricerca della casa è un momento molto importante che le persone vivono insieme ai loro cari per trovare quella giusta che soddisfi i desideri e le esigenze di ognuno. – spiega Daniela Mora, Head of Consumer & Brand Marketing di Casa.it – Questa nuova campagna veicola i valori di Casa.it per cui al centro ci sono le persone con i loro bisogni reali e stili di vita che ascoltiamo continuamente per proporre sul sito e sull'app le case più adatte a loro pubblicate dai nostri Clienti rendendo la ricerca della casa un’esperienza positiva”.

Casa.it - La casa che cerchi - Spot TV 2024

Una giovane famiglia è protagonista dello spot che si apre con un normale spaccato di vita quotidiana dove i componenti dialogano condividendo desideri e necessità riguardo la scelta di una nuova casa. Nel frattempo, il bambino, “cuore pulsante” della narrazione, ascolta e recepisce in tempo reale le richieste di tutti riassumendole in un disegno appassionato e attento che rappresenta la casa adatta alla sua famiglia (anche al loro gatto) e che è esattamente la casa che la mamma in quel momento trova su Casa.it. Da lì siamo catapultati proprio all’interno di questa casa, mentre la famiglia la visita insieme all’agente immobiliare. Lo spot si chiude con un ironico sviluppo narrativo con il gatto e il bambino che ci fanno scoprire che la famiglia ha acquistato quella casa.

Lo spot TV è on air sulle principali reti televisive italiane Mediaset, Rai, La7, Sky e Warner Bros. Discovery. La creatività e la produzione sono di Caffeina e la campagna prevede anche una declinazione video e display per il digital e i social. Il media planning e buying è curato internamente dal team di Consumer & Brand Marketing di Casa.it.

Immobiliare.it va in gol con lo spot di Sherlock e Watson

Manca meno di un mese dal via di Uefa Euro 2024 in Germania e Immobiliare.it lancia una nuova campagna TV di stampo calcistico. Sherlock e Watson sono catapultati in porta. La creatività porta ancora la firma di PicNic, con la casa di produzione Grøenlandia. «Siamo alla vigilia di uno degli eventi più sentiti e partecipati dell’estate e quest’anno abbiamo voluto omaggiare la passione italiana per il calcio con un soggetto pubblicitario dedicato - dichiara Silvio Pagliani, co-founder e CEO di Immobiliare.it - Sherlock e Watson saranno anche dei goffi portieri ma come Immobiliare.it sono imbattibili per la vendita e l’acquisto di immobili, grazie alla nostra app che ogni giorno aiuta milioni di italiani alle prese con la ricerca di casa».

«L’idea è proprio quella di andare dove il calcio è vissuto con una passione e un entusiasmo impossibili da eguagliare – racconta Niccolò Brioschi, partner e direttore creativo di PicNic – Mi riferisco al calcio giocato il giovedì sera al campetto tra amici, quando tutti si sentono forti e imbattibili come i giocatori della Nazionale. Un calcio dove i nostri eroi Sherlock e Watson vengono coinvolti loro malgrado: perché è vero che sono i numeri 1… ma sicuramente non a parare i rigori!».

Immobiliare.it - Spot TV maggio 2024