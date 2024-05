Enel: avviato il processo di selezione per oltre 2.000 nuove assunzioni

Enel: parte il processo di selezione per oltre 2.000 nuove assunzioni di cui il 30% al Sud e Isole

Enel ha annunciato l'avvio di un ambizioso programma di selezione volto a reclutare oltre 2.000 nuove professionalità nei prossimi tre anni, con l'obiettivo di accelerare la transizione energetica del Paese e supportare gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Entro la fine di quest'anno, saranno già 1.200 i nuovi professionisti dedicati alla rete che entreranno a far parte del Gruppo, con il 30% delle assunzioni concentrato al Sud e nelle Isole. Tra i profili maggiormente ricercati figurano gli addetti alla rete elettrica, fondamentali per migliorare l'efficienza e la resilienza delle infrastrutture di alta, media e bassa tensione. Altri ruoli chiave includono gli addetti alla gestione delle centrali rinnovabili e i tecnici specializzati nell’assemblaggio e produzione di moduli e celle fotovoltaiche per la fabbrica 3Sun di Catania.

“Assumiamo e crediamo fortemente nei giovani e nella loro capacità di portare innovazione: la transizione energetica passa infatti dai valori e dalle azioni delle persone e le nuove generazioni sono essenziali in questo. Guidare un processo così complesso richiede un forte investimento nel capitale umano, con lo sviluppo di nuove competenze, nuove professionalità e visioni. Le assunzioni non sono legate solo alle necessità di business ma sono anche espressione di un’ambizione più profonda: quella di creare nuova occupazione stabile e di qualità a beneficio del Paese, soprattutto in aree dove la disoccupazione giovanile è più alta, come il Sud e le Isole su cui è concentrato ben il 30% degli ingressi”, ha dichiarato Elisabetta Colacchia, Direttrice People & Organization Gruppo Enel.

I nuovi ingressi andranno a rafforzare gli organici del Gruppo, aggiungendosi alle quasi 4.000 assunzioni effettuate in Italia negli ultimi due anni. Un'attenzione particolare sarà rivolta a E-Distribuzione, la società che gestisce la più ampia rete elettrica del Paese. Enel investirà circa 12,2 miliardi di euro nei prossimi tre anni per l’evoluzione e il rafforzamento della rete italiana, con l’obiettivo di incrementare la digitalizzazione dell’infrastruttura, aumentare la capacità di accogliere produzione di energia da fonti rinnovabili e migliorare la resilienza delle infrastrutture per far fronte all’aumento dei fenomeni meteorologici estremi.

Enel è alla ricerca di giovani talenti, diplomati quinquennali in indirizzo tecnico, capaci di affrontare le sfide del settore energetico con passione e competenza. Le soft skill sono altrettanto valorizzate: capacità di lavorare in team, flessibilità, problem solving e disponibilità a rinnovarsi attraverso un programma di formazione continua. Le selezioni si svolgeranno in tutta Italia e saranno articolate in due fasi: un test su piattaforma digitale e un colloquio tecnico-attitudinale in presenza. Per partecipare ai processi di selezione, è possibile inviare una candidatura spontanea compilando il form e inserendo il proprio curriculum vitae.

Il nuovo piano di assunzioni di Enel si inserisce nella strategia di valorizzazione delle persone e delle loro competenze, con l’obiettivo di creare occupazione di qualità e contribuire al progresso tecnologico e sostenibile del settore energetico italiano.